Росгвардия использовала незаметные беспилотники на Украине

Подразделения Росгвардии в рамках боевых действий на территории Украины применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные оставаться незаметными для украинских средств ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в сообщении, подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16Е HD. Эти устройства за счет малого размера и электрического двигателя, а также светлого камуфляжа и композитных материалов остаются «невидимыми» для средств ПВО Украины. Тепловые головки самонаведения для ПЗРК не могут их захватить, подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, подобная разработка сводит к минимуму потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли.

Собеседник РИА Новости уточнил, что беспилотные летательные аппараты обладают слабой контрастностью в инфракрасном, видимом и радиолокационном диапазонах. Также у них сниженный уровень шума.