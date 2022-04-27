В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
18 минут назад

Источник рассказал о не заметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии

Елена Прошина

Подразделения Росгвардии в рамках боевых действий на территории Украины применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные оставаться незаметными для украинских средств ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Росгвардия использовала незаметные беспилотники на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16Е HD. Эти устройства за счет малого размера и электрического двигателя, а также светлого камуфляжа и композитных материалов остаются «невидимыми» для средств ПВО Украины. Тепловые головки самонаведения для ПЗРК не могут их захватить, подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, подобная разработка сводит к минимуму потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли.

Собеседник РИА Новости уточнил, что беспилотные летательные аппараты обладают слабой контрастностью в инфракрасном, видимом и радиолокационном диапазонах. Также у них сниженный уровень шума.

Как пишет издание, беспилотник способен оставаться в воздухе дольше четырех часов, его дальность применения — 75 километров. Специалисты могут устанавливать на него различные полезные нагрузки, в том числе камеры высокого разрешения. При этом обработка фото- и видеоинформации осуществляется непосредственно на борту аппарата в полете.

Армия,Росгвардия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители