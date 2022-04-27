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34 минуты назад

Глава Пентагона ответил на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО

Елена Прошина

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что продолжать рассуждения о возможном вступлении Украины в состав НАТО было бы спекуляцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

В Пентагоне ответили на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хочу спекулировать о том, что может произойти», — заявил он.

Ллойд Остин пояснил, что Североатлантический альянс всегда будет придерживаться политики «открытых дверей». Он выразил мнение, что в будущем Украина продолжит пытаться попасть в НАТО и вновь подаст заявку на членство.

При этом глава Пентагона призвал оставить рассуждения на тему возможного вступления Украины в ряды Североатлантического альянса, так как на фоне всего происходящего подобные разговоры были бы «не очень продуктивными спекуляциями». Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением урегулировать конфликт с Украиной посредством мирных переговоров.

Кроме того, в своем выступлении Ллойд Остин подчеркнул, что все разговоры о перспективах начала ядерной войны контрпродуктивны и относятся к опасной риторике. По его словам, Вашингтон готов сделать все возможное и принять любые меры, чтобы не допустить начала ядерной войны. Все усилия международного сообщества также сосредоточены на этом, подчеркнул глава Пентагона.

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