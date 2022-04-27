Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone

Великобритания через несколько недель поставит Украине высокотехнологичные ракеты для противостояния армии России. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает РИА Новости.

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«Мы ожидали, что министр обороны вернется с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель», — сообщил он.

Хиппи рассказал, что Великобритания планирует доставить ракеты на Украину в ближайшее время, ориентировочно — до 10 мая. Он уточнил, что точная дата пока неизвестна, так как парламент в данный момент на перерыве перед тронной речью королевы.

Уточняется, что королева Великобритании Елизавета II 10 мая выступит перед парламентом и откроет новую сессию работы законодательного органа.