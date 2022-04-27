Британия анонсировала поставки Украине ракет Brimstone

Великобритания через несколько недель поставит Украине высокотехнологичные ракеты для противостояния армии России. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает РИА Новости.
«Мы ожидали, что министр обороны вернется с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель», — сообщил он.
Хиппи рассказал, что Великобритания планирует доставить ракеты на Украину в ближайшее время, ориентировочно — до 10 мая. Он уточнил, что точная дата пока неизвестна, так как парламент в данный момент на перерыве перед тронной речью королевы.
Уточняется, что королева Великобритании Елизавета II 10 мая выступит перед парламентом и откроет новую сессию работы законодательного органа.
Как говорится в сообщении, Великобритания также намеревается поставить на Украину 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним. Сперва самоходные гаубицы будут доставлены на территорию Польши, а уже оттуда их перевезут на Украину. Отмечается, что украинские военные пройдут инструктаж по эксплуатации английской тяжелой техники в Польше, прежде чем применить вооружение в ходе боевых действиях.