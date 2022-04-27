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37 минут назад

Израиль нанес удар по Сирии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Системы ПВО Сирии отражают израильскую атаку над Дамаском, сообщают информационные агентства.

Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

SANA сообщает, что сирийские средства ПВО «противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском». Как передает РИА «Новости», в городе были слышны взрывы.

Минобороны Сирии позднее сообщило, что «около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска». Большинство израильских ракет были сбиты.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

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