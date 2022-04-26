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37 минут назад

Раскрыта способность Хорватии помешать Финляндии вступить в НАТО

Никита Бородкин

Заведующий кафедрой политологии и социологии в РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что решение о принятии Финляндии в состав НАТО потребует одобрения всех 30 стран-членов альянса. В беседе с NEWS.ru он заявил, что Хорватия может заблокировать данную инициативу.

Раскрыта способность Хорватии помешать Финляндии вступить в НАТО
Фото: EPAEPA

«Все 30 стран должны проголосовать единогласно, ещё вопрос, будут ли все голосовать, так что с принятием это проблема прямо сейчас, Хорватия может заблокировать данную инициативу», — заявил политолог.

Он отметил, что США намерены добиться положительного решения государств по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Для этого, по мнению Кошкина, Соединенные Штаты пойдут на любые методы.

«Уговаривать, найти компромат на руководство, заплатить им деньги, дать взятку, устроить на учёбу детей, вот этим всем занимаются Соединённые Штаты, когда проталкивают свои решения, при том в открытую, именно так это и делается», — добавил Кошкин.

Напомним, что на фоне ситуации на Украине власти Финляндии и Швеции заявили о готовности подать заявки на вступление в НАТО. Президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что страна выступает против членства Финляндии и Швеции в альянс. Он подчеркнул, что их вступление необходимо отложить до момента полного разрешения проблемных вопросов на Балканах.

Армия,Андрей Кошкин,НАТО,
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