На Украине заявили о переводе оружия на стандарты НАТО

«Мы перешли в абсолютно новую фазу… перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений. Президент смог убедить президента Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше», — подчеркнул Кулеба.