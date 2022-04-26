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55 минут назад

Минобороны: ракетные войска и артиллерия РФ выполнили 100 огневых задач в течение дня

ТК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска и артиллерия в течение дня выполнили 100 огневых задач в ходе спецопиерации. В результате этого поражены пять пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также восемь артиллерийских батарей.

МО РФ: ракетные войска и артиллерия выполнили 100 огневых задач
Фото: ТАССТАСС

«Уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар», - сказал Конашенков на брифинге.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал «Звезде», что украинские вооруженные формирования используют в своей тактике провокационные мероприятия. По словам Пушилина, украинские военные ни перед чем не останавливаются и в ДНР фиксируют намерения проводить тактику с элементами провокаций и по остальным городам.

Армия,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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