В Минобороны ответили британскому замминистру Хиппи

В Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи , в котором говорилось, что «не обязательно будет проблемой», если оружие, которое в Лондоне предоставили киевскому режиму, будет использоваться для ударов по российской территории.

«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России напомнили, что уже предупреждали о том, что ВС РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности. Целями для таких ударом могут стать центры принятия соответствующих решений в Киеве.