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42 минуты назад

ВС России уничтожили два ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» в районе Барвенково

RT на русском

Ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за последние сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На Украине уничтожили два ЗРК С-300
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населённого пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Также российские военнослужащие поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

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Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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