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14 минут назад

Появились сведения о новой маскировке российских танков на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил информированный источник.

Стало известно о новой маскировке российских танков на Украине
Фото: ТАССТАСС

«<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», – сообщил источник РИА «Новости».

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Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.

По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.

«В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», – уточнил источник.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

На Украине появилась российская группировка "О"

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,
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