В России рассказали об отличии С-500 от С-400

«С-400 пользуется большой популярностью за рубежом по формуле цена/качество, и очень многие хотели бы приобрести эту систему. И в 2022 году будет возможность ее приобрести, когда у нас на вооружении будет стоять С-500. Обнаружение ракет для нее в ближнем космосе будет возможно на расстоянии 600 километров от Земли. Радиолокационное обнаружение будет около 2 тысяч километров», — сообщил Кошкин.