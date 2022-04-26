Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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«Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — пообещал Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньян будет тщательно готовиться, чтобы иметь возможность в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.

Кроме того, северокорейский лидер заявил о необходимости «количественно и качественно укреплять ядерные силы», чтобы в случае военного столкновения «использовать их в качестве инструмента в разнообразных операциях с разными целями и проявить способность к ядерному сражению». Несмотря на то, что основная функция ядерного оружия — это «предотвращение войны», его предназначение не может ограничиваться только этим, заметил Ким Чен Ын.