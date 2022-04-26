«Отношение собачье»: Сбежавший из ВСУ мужчина рассказал о службе

Оперативная группа российских военных направляется к блокпосту в Харьковской области. Несколько минут назад там задержали сбежавшего из рядов ВСУ украинца.

Фото: ТАСС ТАСС

Мужчина вызвал подозрение во время проверки телефона. Среди фотографий были найдены кадры, где он в форме ВСУ принимает присягу. По словам Владимира Гусейнова, его заставили вступить в ряды украинской армии, когда он пытался вывезти семью в Румынию. В итоге вернули на границу с Россией, выдали лопату и заставили рыть окопы.

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Владимир рассказывает, что еще месяц назад торговал стройматериалами и отношения к армии не имел. Даже срочную службу не проходил из-за проблем с сердцем. Но в начале марта его мобилизовали, под угрозой тюрьмы вынудили принять присягу и отправили на передовую.

«Как с собаками обращались. Особенно с такими, как я - русскоговорящими», - отметил мужчина.

Выполнять приказы приходилось под дулом автомата. Окопы рыли, в основном, для бойцов запрещенного «Правого сектора»*.

«Нас заранее предупреждали, что если кто-то будет недоволен, то будет убит на месте... Говорили, что сначала они хотят уничтожить россиян, а потом на Украине уничтожить всех русскоговорящих. Таких, как я», - указал Гусейнов.

Блокпост в Харьковской области, где задержали украинского дезертира, в день пересекают сотни машин. Кто-то везет продукты и медикаменты из соседних населенных пунктов, кто-то вывозит родных и близких из зоны боевых действий.

Каждую машину останавливают, просят выйти водителя и пассажиров. Обращают внимание на вещи в салоне и багажнике, проверяют документы и фотографии в телефоне.

«Посторонние вещи, такие как униформа ВСУ. Татуировки на теле нацистские. Паспорт, если есть, военный билет - то, когда и где проходил службу. Призывался ли он в данный момент. И на морально-психологическое поведение смотрим. Если видно, что человек волнуется или переживает, то это не просто так», - объяснил Начальник блокпоста.

Владимиру Гусейнову по украинским законам за дезертирство грозит до 15 лет лишения свободы. Но сейчас его уже доставили в Белгородскую область. После следственной проверки мужчина хочет остаться в России.