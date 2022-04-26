Российские военные перехватили переговоры украинских боевиков на «Азовстали»

В Мариуполе в осаде остаются две тысячи боевиков, засевших на заводе «Азовсталь», сообщает «Пятый канал».
Националистам снова давали шанс выйти из промзоны живыми, однако они им не воспользовались. Киев не оставляет попыток развязать бойню, приказывая своим наемникам идти на прорыв. Об этом следует из радиоперехвата, который услышал корреспондент «Известий» Семен Еремин.
«Сами принимайте решение, если есть возможность — закрепляемся и поддерживаем группу, идущую вперед», — говорит голос в рации.
«То есть кто-то сейчас там выходить будет?» — уточняет журналист.
«Да», — комментирует военный.
«Вот прямо сейчас фиксируется радиообмен противника. Это рация была найдена в подвале», — заявил Еремин.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что около 400 иностранных наемников находятся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
«Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находится», — рассказал политик.