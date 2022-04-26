Украина вновь обстреляла Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:37 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», - сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.