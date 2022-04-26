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8 минут назад

Украина вновь обстреляла Горловку

Свободная пресса

Стало известно об обстреле Горловки в Донецкой народной республике. По населенному пункту выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра.

Украина вновь обстреляла Горловку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:37 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», - сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Ранее "Свободная пресса" приводила слова командира легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахры Авидзбы о том, что Украина давно планировала наступление в Донбассе. Однако ее удалось опередить благодаря началу российской спецоперации.

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