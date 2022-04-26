В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Кадыров рассказал об уничтожении тысяч украинских нацистов

Елена Прошина

Националисты Украины во время стремительного отступления взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село Новодружеское, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров рассказал об уничтожении тысяч украинских нацистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За ним находится основная опорная база украинских военных.

«"Бравые" укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ», — заявил глава региона.

«Также по традиции не обошлось без трофейного оружия в виде западных ПЗРК „Джавелин“», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что уничтожена существенная часть живой силы украинских нацистов.

«Общее количество подавленной живой силы составляет около тысячи боевиков», — сказал Кадыров.

По его словам, часть боевиков была уничтожена силами спецназа Чечни совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР, остальные — обратились в бегство.

Кадыров призвал зайти в Киев и забрать его

Ранее Кадыров заявил, что российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов и солдаты РФ вместе с народной милицией ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного.

«Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», — подчеркнул Кадыров.

Армия,Рамзан Кадыров,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители