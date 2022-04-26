Кадыров рассказал об уничтожении тысяч украинских нацистов

Националисты Украины во время стремительного отступления взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село Новодружеское, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

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За ним находится основная опорная база украинских военных.

«"Бравые" укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ», — заявил глава региона.

«Также по традиции не обошлось без трофейного оружия в виде западных ПЗРК „Джавелин“», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что уничтожена существенная часть живой силы украинских нацистов.

«Общее количество подавленной живой силы составляет около тысячи боевиков», — сказал Кадыров.

По его словам, часть боевиков была уничтожена силами спецназа Чечни совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР, остальные — обратились в бегство.

Ранее Кадыров заявил, что российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов и солдаты РФ вместе с народной милицией ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного.