Кадыров рассказал об уничтожении тысяч украинских нацистов

Националисты Украины во время стремительного отступления взорвали за собой мост, соединяющий город Рубежное и село Новодружеское, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
За ним находится основная опорная база украинских военных.
«"Бравые" укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ», — заявил глава региона.
«Также по традиции не обошлось без трофейного оружия в виде западных ПЗРК „Джавелин“», — сообщил Кадыров.
Глава Чечни также отметил, что уничтожена существенная часть живой силы украинских нацистов.
«Общее количество подавленной живой силы составляет около тысячи боевиков», — сказал Кадыров.
По его словам, часть боевиков была уничтожена силами спецназа Чечни совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР, остальные — обратились в бегство.
Ранее Кадыров заявил, что российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов и солдаты РФ вместе с народной милицией ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного.
«Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», — подчеркнул Кадыров.