Националисты заминировали дамбу водохранилища в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой народной республике, в случае подрыва которой под угрозой затопления окажутся шесть регионов с более 10 тыс. жителей, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, в результате возможного затопления будет повреждена система жизнеобеспечения, в том числе канализация, водопровод и водоочистные сооружения.

"Это ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе затопления и распространит инфекционные заболевания", - отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что ситуация усугубляется недоступностью медицинского обеспечения и отсутствием лекарств.

Кроме того, по информации российского Минобороны, боевики теробороны заминировали проселочные дороги в Николаевской области, чтобы не допустить эвакуаци мирного населения на территорию России.