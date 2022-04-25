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20 минут назад

Минобороны РФ сообщило о минировании националистами дамбы водохранилища в ДНР

Газета.Ru

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой народной республике, в случае подрыва которой под угрозой затопления окажутся шесть регионов с более 10 тыс. жителей, передает ТАСС.

Националисты заминировали дамбу водохранилища в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в результате возможного затопления будет повреждена система жизнеобеспечения, в том числе канализация, водопровод и водоочистные сооружения.

"Это ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе затопления и распространит инфекционные заболевания", - отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что ситуация усугубляется недоступностью медицинского обеспечения и отсутствием лекарств.

Кроме того, по информации российского Минобороны, боевики теробороны заминировали проселочные дороги в Николаевской области, чтобы не допустить эвакуаци мирного населения на территорию России.

Ранее Мизинцев сообщил об очередном срыве киевскими властями эвакуации с комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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