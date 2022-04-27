В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

МО РФ: неонацисты выгоняют больных из госпиталей, чтобы разместить там вооружение

ТАССиещё 2

Украинские националисты оборудуют опорные пункты и размещают тяжелое вооружение в госпиталях, выгоняя больных, в том числе военнослужащих ВСУ. Об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: неонацисты выгоняют больных из госпиталей, чтобы разместить там вооружение
Фото: REUTERSREUTERS

"Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, в городе Константиновке (ДНР) в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ.

"При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сообщил начальник центра.

По его словам, также в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители