Украинские националисты оборудуют опорные пункты и размещают тяжелое вооружение в госпиталях, выгоняя больных, в том числе военнослужащих ВСУ. Об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, в городе Константиновке (ДНР) в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ.

"При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сообщил начальник центра.