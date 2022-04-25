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15 минут назад

Spiegel: США снабжают Украину российскими боеприпасами

Ura.Ru

Американские власти планируют закупить и поставить на Украину боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, ссылаясь на Министерство обороны США.

В Германии раскрыли план США передать Украине российские боеприпасы
Фото: ReutersReuters

«Правительство США хочет закупить боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов США (153 миллиона евро) для тяжелого вооружения ВС Украины. Помимо прочего, речь идет о боеприпасах к гаубицам, гранатометам, пушкам, танкам и минометам, о чем заявили в Минобороны», — пишет издание.

Авторы также отметили, что Министерство иностранных дел США согласилось на покупку. Эту информацию также подтвердили британская газета The Guardian и агентство BBC.

США, Великобритания и страны Евросоюза активно поддерживают Украину финансированием и поставками оружия для борьбы с Россией с начала спецоперации РФ. Так, ранее стало известно о том, что среди вооружения, поставленного США на Украину, обнаружился «Призрачный Феникс» — засекреченное оружие, представляющее собой взрывающийся вместе с целью дрон.

Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» на Украине

Президент России Владимир Путин объявил специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Как сообщали в Минобороны РФ, приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ успешно выполняют задачи по ликвидации техники и вооружения ВСУ, уверяли в ведомстве.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,Правый сектор,Пентагон,ЕС,
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