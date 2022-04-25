В Германии раскрыли план США передать Украине российские боеприпасы

Американские власти планируют закупить и поставить на Украину боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, ссылаясь на Министерство обороны США.

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«Правительство США хочет закупить боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов США (153 миллиона евро) для тяжелого вооружения ВС Украины. Помимо прочего, речь идет о боеприпасах к гаубицам, гранатометам, пушкам, танкам и минометам, о чем заявили в Минобороны», — пишет издание.

Авторы также отметили, что Министерство иностранных дел США согласилось на покупку. Эту информацию также подтвердили британская газета The Guardian и агентство BBC.

США, Великобритания и страны Евросоюза активно поддерживают Украину финансированием и поставками оружия для борьбы с Россией с начала спецоперации РФ. Так, ранее стало известно о том, что среди вооружения, поставленного США на Украину, обнаружился «Призрачный Феникс» — засекреченное оружие, представляющее собой взрывающийся вместе с целью дрон.