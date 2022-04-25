Минобороны: украинские националисты держат в заложниках 90 граждан пяти стран

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Свыше 9,2 тыс. человек эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию без участия киевских властей. Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 285 человек, из них 733 ребенка", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, всего с начала специальной военной операции в Россию прибыли 975 234 человека, в том числе более 178 091 ребенок. Государственную границу Российской Федерации пересекли 127 486 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 1 215.

Мизинцев сообщил, что Минобороны РФ отмечает рост числа запросов информации о судьбе родственников, эвакуировавшихся по украинским коридорам в западном направлении.

"За последнюю неделю отмечаем увеличение количества обращений, связанных с запросом информации о дальнейшей судьбе родственников из числа украинцев и иностранных граждан, эвакуировавшихся по заявленным украинской стороной гуманитарным коридорам в западном направлении. Люди боятся, что их близкие на подконтрольной неонацистам территории могут стать живым щитом или их постигнет судьба участников срежиссированных Западом провокаций", - сказал он.

Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки на горячую линию координационного штаба, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 346 обращений. "Всего их в базе данных 2 753 213 из 2 131 населенного пункта Украины", - добавил начальник центра.

Гуманитарная помощь

Мизинцев сообщил, что различные госструктуры, регионы, общественные организации и патриотические движения подготовили для жителей Украины более 22 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"На пунктах сбора подготовлено более 22 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.

По словам Мизинцева, начиная со 2 марта на Украину уже доставлено более 15 020 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Было проведено 895 гуманитарных акций.