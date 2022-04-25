Минобороны: украинские националисты держат в заложниках 90 граждан пяти стран

Украинские националисты удерживают в качестве живого щита 90 граждан пяти стран. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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По его словам, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. При этом украинские власти, отметил Мизинцев, до сих пор уклоняются от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев по вопросу безопасного выхода иностранных судов.

"Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Сохраняется опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - подчеркнул Мизинцев.

Он сказал, что ВС РФ каждый день с 08:00 мск до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. "Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках", - добавил Мизинцев.

"Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал он.

Количество эвакуированных

Свыше 9,2 тыс. человек эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию без участия киевских властей, заявил Мизинцев.

"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 285 человек, из них 733 ребенка", - сказал Мизинцев.