В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
12 минут назад

Минобороны: украинские националисты держат в заложниках 90 граждан пяти стран

ТАСС

Украинские националисты удерживают в качестве живого щита 90 граждан пяти стран. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны: украинские националисты держат в заложниках 90 граждан пяти стран
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Видео дня

По его словам, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. При этом украинские власти, отметил Мизинцев, до сих пор уклоняются от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев по вопросу безопасного выхода иностранных судов.

"Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Сохраняется опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - подчеркнул Мизинцев.

Он сказал, что ВС РФ каждый день с 08:00 мск до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. "Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках", - добавил Мизинцев.

"Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал он.

Количество эвакуированных

Свыше 9,2 тыс. человек эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию без участия киевских властей, заявил Мизинцев.

"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 285 человек, из них 733 ребенка", - сказал Мизинцев.

По его словам, всего с начала специальной военной операции в Россию прибыли 975 234 человека, в том числе более 178 091 ребенок. Государственную границу Российской Федерации пересекли 127 486 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 1 215.

Армия,Михаил Мизинцев,Верховный суд,НЦУО РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители