Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались турецкие "Байрактары"

Жительница села Боровское в Курской области, где ранее были сбиты два украинских беспилотника, показала их обломки, которые оказались турецкой моделью БПЛА "Байрактар ТБ-2", сообщает РИА "Новости".

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Телеканал "Вести-Курс" сообщил, что съемочная группа посетила место происшествия.

"Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников "Байрактар ТБ-2", - уточнил телеканал.

На опубликованных снимках изображены обломки, на одном из которых напечатано название модели - Вayraktar TB2.