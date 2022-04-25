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59 минут назад

Сбитыми в селе Боровское в Курской области беспилотниками оказались турецкие "Байрактары"

Газета.Ru

Жительница села Боровское в Курской области, где ранее были сбиты два украинских беспилотника, показала их обломки, которые оказались турецкой моделью БПЛА "Байрактар ТБ-2", сообщает РИА "Новости".

Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались турецкие "Байрактары"
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Телеканал "Вести-Курс" сообщил, что съемочная группа посетила место происшествия.

"Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников "Байрактар ТБ-2", - уточнил телеканал.

На опубликованных снимках изображены обломки, на одном из которых напечатано название модели - Вayraktar TB2.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российская система противовоздушной обороны в понедельник, 25 апреля, в 04.15 утра сбила два украинских беспилотника в регионе. Вместе с тем в ходе оперативного совещания в администрации региона Старовойт объявил о продлении повышенного желтого уровня террористической опасности.

Армия,Роман Старовойт,
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