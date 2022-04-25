Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались турецкие "Байрактары"

Жительница села Боровское в Курской области, где ранее были сбиты два украинских беспилотника, показала их обломки, которые оказались турецкой моделью БПЛА "Байрактар ТБ-2", сообщает РИА "Новости".
Телеканал "Вести-Курс" сообщил, что съемочная группа посетила место происшествия.
"Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников "Байрактар ТБ-2", - уточнил телеканал.
На опубликованных снимках изображены обломки, на одном из которых напечатано название модели - Вayraktar TB2.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российская система противовоздушной обороны в понедельник, 25 апреля, в 04.15 утра сбила два украинских беспилотника в регионе. Вместе с тем в ходе оперативного совещания в администрации региона Старовойт объявил о продлении повышенного желтого уровня террористической опасности.