ФРГ поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard

Германия, в лице федерального министра обороны Кристины Ламбрехт (СДПГ), пообещает Украине поставки зенитных самоходных установок Gepard на встрече десятков стран на авиабазе Рамштайн, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники. По данным издания, речь идет о 50 единицах техники.

Фото: Hans-Hermann Buhling/Wikipedia Hans-Hermann Buhling/Wikipedia

Одновременно с этим агентство dpa, ссылаясь на особые документы, информирует, что оборонный концерн Rheinmetall предлагает поставить Украине 88 уже бывших в употреблении танков Leopard. Предложение включает в себя подготовку в Германии, инструменты, запчасти и боеприпасы.

По информации газеты Handelsblatt, вместе с 88 танками Leopard 1 концерн предлагает еще 20 более современных танков Leopard 2, находящихся на вооружении ВС ФРГ.

Ранее сообщалось, что Италия собирается принять третий декрет о военной помощи Украине.