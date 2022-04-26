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15 минут назад

Немецкие СМИ: ФРГ поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard и танки Leopard

Газета.Ruиещё 6

Германия, в лице федерального министра обороны Кристины Ламбрехт (СДПГ), пообещает Украине поставки зенитных самоходных установок Gepard на встрече десятков стран на авиабазе Рамштайн, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники. По данным издания, речь идет о 50 единицах техники.

ФРГ поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard
Фото: Hans-Hermann Buhling/WikipediaHans-Hermann Buhling/Wikipedia

Одновременно с этим агентство dpa, ссылаясь на особые документы, информирует, что оборонный концерн Rheinmetall предлагает поставить Украине 88 уже бывших в употреблении танков Leopard. Предложение включает в себя подготовку в Германии, инструменты, запчасти и боеприпасы.

По информации газеты Handelsblatt, вместе с 88 танками Leopard 1 концерн предлагает еще 20 более современных танков Leopard 2, находящихся на вооружении ВС ФРГ.

Ранее сообщалось, что Италия собирается принять третий декрет о военной помощи Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин организовал в Германии консультации с участием ряда коллег из других стран, посвященные укреплению военного потенциала Украины. По его словам, консультации состоятся 26 апреля на авиабазе Рамштайн. Кирби подчеркнул, что пока не может сказать, сколько и какие именно государства примут участие во встрече, но уточнил: речь идет «не только о странах НАТО».

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