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21 минуту назад

Экс-сотрудник ГРУ рассказал, почему Украина не взорвет Крымский мост

Газета.Ru

Военный эксперт, полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России в отставке Александр Хаев рассказал «Газете.Ru», что оружием, которым в настоящее время располагает Украина, невозможно уничтожить Крымский мост. В частности, это не под силу крылатой ракете «Нептун».

Экс-сотрудник ГРУ объяснил неспособность Украины взорвать Крымский мост
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Для этой ракеты с массой боевой части в 150 кг и дальностью полета 280 км мост был доступен при пусках из Мариуполя или Бердянска. Сейчас такая возможность полностью исключена — все побережье Азовского моря контролируется подразделениями народной милиции ДНР и российскими военнослужащими», — рассказал Александр Хаев.

Он также добавил, что мост недоступен для ракетного комплекса «Точка-У» — его дальность составляет 120 км.

«Авиация тоже не пройдет — небо контролирует Россия», — считает эксперт.

Хаев обратил внимание, что за воздушную защиту региона, в том числе моста через Керченский пролив, отвечает 4-я армия ПВО и ВВС. В ее состав входят части истребительной авиации и зенитно-ракетных войск, на вооружении которых находятся комплексы С-300 и С-400.

Два украинских беспилотника сбили в Курской области

Ранее о желании официального Киева уничтожить Крымский мост заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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