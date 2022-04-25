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11 минут назад

Украинского военнослужащего задержали за убийство и насилие над жителями в Мариуполе

ТАСС

СК возбудил уголовное дело в отношении замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского.

Украинского военного задержали за убийство и насилие над жителями в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи задержали украинского военнослужащего за убийство и сексуальное насилие в отношении мирных жителей в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК России.

"Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением). В ходе предварительного следствия Батынский сознался в содеянном", - отметили в СК.

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