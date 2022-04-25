Кадыров заявил об освобождении города Рубежное в ЛНР

Город Рубежное в Луганской народной республике полностью освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Мой брат, ответственный за Луганское направление, помощник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Спецподразделения группы «Ахмат» вместе с разведчиками 2-го армейского корпуса ЛНР напали на последние позиции украинских боевиков в Рубежном, в результате чего противник понес «огромные потери».

«Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», – добавил Кадыров.

Глава Чечни поздравил жителей города с освобождением от украинских националистов.

Ранее Минобороны России сообщало, что город Кременная в ЛНР взят под полный контроль, националисты ранее превратили его в укрепрайон. При взятии города удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.