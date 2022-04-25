В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
26 минут назад

Кадыров заявил об освобождении города Рубежное

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Город Рубежное в Луганской народной республике полностью освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил об освобождении города Рубежное в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

«Мой брат, ответственный за Луганское направление, помощник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Спецподразделения группы «Ахмат» вместе с разведчиками 2-го армейского корпуса ЛНР напали на последние позиции украинских боевиков в Рубежном, в результате чего противник понес «огромные потери».

«Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», – добавил Кадыров.

Глава Чечни поздравил жителей города с освобождением от украинских националистов.

Захарова назвала условие выхода с «Азовстали»

Ранее Минобороны России сообщало, что город Кременная в ЛНР взят под полный контроль, националисты ранее превратили его в укрепрайон. При взятии города удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.

Кременная – стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволил зайти в город Рубежное.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители