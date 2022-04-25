Захарова назвала условие выхода с «Азовстали»

С территории «Азовстали» в Мариуполе можно выйти, если «киевский режим перестанет использовать людей в качестве живого щита», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«К вопросу о том, что с территории Азовстали «нельзя выйти». Можно. Если киевский режим перестанет использовать этих людей в качестве живого щита», – написала Захарова в Telegram.

Ранее Минобороны объявило об открытии гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».