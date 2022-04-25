Минобороны заявило об открытии гуманитарного коридора из "Азовстали"

В Минобороны России заявили, что 25 апреля с 14:00 по Москве будет открыт гуманитарный коридор из «Азовстали» в Мариуполе. С этого времени прекращаются любые боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Руководствуясь чисто гуманными принципами, ВС России и формирования ДНР с 14:00 (мск) 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев

По его словам, это реакция на утверждения украинской стороны о якобы нахождении в «Азовстали» гражданских лиц - рабочего персонала, женщин и детей.

«РФ публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита»», - отметил Мизинцев.

Он подчеркнул, что РФ категорически требует от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для освобождения мирных граждан, если они находятся на металлургическом комбинате.

Данное заявление Минобороны РФ будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.