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45 минут назад

Росгвардия уничтожила группу украинских военных в Харьковской области

RT на русскомиещё 1

Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населённый пункт в Харьковской области.

«Действия противника начались с артиллерийского обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии... По выявленным целям... артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», — рассказали в ведомстве.

В результате противник понёс существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве.

На Украине заметили российскую группировку «О»

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий группа спецназа Росгвардии обнаружила два БТР противника, по которым был открыт огонь из ПТУР.

Атака ВСУ была отбита.

Армия,Видео,Минобороны России,
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