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29 минут назад

В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие

Газета.Ru

США трудно отследить, что происходит с оружием, поставленным Украине. Об этом 25 апреля заявил американский министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев.

США заявили об отсутствии контроля за переданным Украине оружием
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

«Затруднительно отследить, куда идут поставки. У нас нет никаких наземных сил (на Украине), поэтому нам сложно отслеживать», — цитирует министра газета «Известия».

Ранее, 25 апреля, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, поставка вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

Армия,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,
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