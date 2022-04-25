США заявили об отсутствии контроля за переданным Украине оружием

США трудно отследить, что происходит с оружием, поставленным Украине. Об этом 25 апреля заявил американский министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев.
«Затруднительно отследить, куда идут поставки. У нас нет никаких наземных сил (на Украине), поэтому нам сложно отслеживать», — цитирует министра газета «Известия».
Ранее, 25 апреля, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.
В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, поставка вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».