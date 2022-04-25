Страны мира стали тратить на армию больше $2 трлн

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) подсчитал, сколько все страны потратили в 2021 году на военные нужды. Несмотря на непростую экономическую ситуацию из-за пандемии, государства не стали тратить меньше на вооружение, а напротив, нарастили такие расходы — на 0,7% по сравнению с 2020 годом. Они составили $2,113 трлн. 62% этой суммы приходится только на пять стран мира.
Лидером по тратам на военные нужды в 2021 году стали США. Страна направила на эти цели $801 млрд, или 3,5% своего ВВП. Правда, это на 1,4% меньше, чем в 2020-м.
На втором месте по расходам на вооружённые силы находится Китай. Он нарастил траты на эти цели на 4,7% — до $293 млрд. Индия, третья в списке, потратила на вооружение $76,6 млрд — больше на 0,9%.
В пятёрку лидеров по расходам на армию вошла и Россия. В 2021 году Москва направила на эти цели $65,9 млрд, или 4,1% ВВП. Это больше на 2,9%, чем в 2020 году.
Также в топе-5 оказалась Великобритания. Однако SIPRI не привёл конкретных цифр по этой стране.
В 2020 году Великобритания замыкала пятёрку лидеров по этому показателю, потратив на вооружение $59,2 млрд. Лидером были США — $778 млрд, затем шли Китай — $252 млрд, Индия — $72,9 млрд и Россия — $62 млрд.
Ранее издание The Telegraph рассказало, что не менее 10 государств — членов Евросоюза поставили вооружение в Россию почти на €350 млн ($376,2 млн) в обход эмбарго. Запрет на поставки оружия действует с 2014 года после присоединения Крыма к РФ. Около 78% от объёма продаж — €273 млн ($294 млн) — пришлось на немецкие и французские компании. Среди других поставщиков названы Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия.