В ДНР рассказали о потерях среди украинских военных

Украинские войска несут большие потери, которые уже нет возможности восполнить. Об этом заявил РИА Новости командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.
По его словам, из-за больших потерь в ВСУ вместо профессиональных бригад воют резервисты без боевого опыта.
«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. (…) Они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», - пояснил Авидзба.
По его словам, профессиональные бригады были отозваны, так как из-за огромных потерь у них «упал моральный дух».
«Они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», - заметил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. 16 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины за время российской спецоперации потеряли около 2,5-3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными.
В свою очередь 18 апреля Минобороны России опубликовало списки погибших украинских военнослужащих по данным на 29 марта 2022 года. В военном ведомстве констатировали, что «реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек».