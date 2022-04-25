«Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер». Расчет ОТРК «Искандер», получив задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществил загрузку ракет и выдвижение на пусковую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели пуски», – сказали в ведомстве.