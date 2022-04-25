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15 минут назад

ВС России уничтожили «Искандерами» военные склады на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили военные склады Украины, сообщили в Минобороны.

В опубликованном министерством видео показано развертывание ракетной установки комплекса «Искандер-М» и пуск аэробаллистической ракеты 9М723, передает РИА «Новости».

По данным разведки, на территории складов в ангарах Украины были сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ и боеприпасы к ним для снабжения группировки войск.

Москва направила Вашингтону ноту с требованием по Украине

«Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер». Расчет ОТРК «Искандер», получив задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществил загрузку ракет и выдвижение на пусковую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели пуски», – сказали в ведомстве.

После выполнения боевых пусков по назначенным целям пусковые установки на максимальной скорости покинули укрытия и сменили место стартовых позиций для отработки пусков по новым целям противника.

Армия,Верховный суд,
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