Анкара выступила против вхождения кораблей НАТО в Черное море

Турция выступает за стабильность в регионе и пытается удержать своих союзников по НАТО от Черного моря. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, пишет РИА Новости.

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«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», - пояснил Акар.

Он призвал все страны воздержаться от действий, «которые могут быть восприняты как провокация». При этом министр национальной обороны Турции подчеркнул, что сейчас в Черном море нет военных кораблей стран, не относящихся к прибрежным.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После чего США и ЕС ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться.