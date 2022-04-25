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36 минут назад

Анкара выступила против вхождения кораблей НАТО в Черное море

Алиса Селезнёва

Турция выступает за стабильность в регионе и пытается удержать своих союзников по НАТО от Черного моря. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, пишет РИА Новости.

Анкара выступила против вхождения кораблей НАТО в Черное море
Фото: ReutersReuters

«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», - пояснил Акар.

Он призвал все страны воздержаться от действий, «которые могут быть восприняты как провокация». При этом министр национальной обороны Турции подчеркнул, что сейчас в Черном море нет военных кораблей стран, не относящихся к прибрежным.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После чего США и ЕС ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил посредническую роль страны в ходе украинского кризиса. Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы присоединилась к санкциям против Москвы, констатировал он. При этом министр подчеркнул, что Турция может стать участником санкционного давления на Россию только в том случае, если санкции будут одобрены ООН.

Армия,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,НАТО,ООН,ЕС,
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