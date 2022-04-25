В ДНР заявили о проблемах Украины с западным оружием

«Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда? И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала. Где-то в виде косых попаданий в поля, где-то в виде трофеев для нас», — сказал он.