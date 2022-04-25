В ДНР заявили о проблемах Украины с западным оружием

В ДНР указали на проблемы Украины с новыми поставками западного оружия. Как заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба, страны Запада начинают задумываться, зачем они отправляют Киеву свое вооружение.
«Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда? И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала. Где-то в виде косых попаданий в поля, где-то в виде трофеев для нас», — сказал он.
По словам военного, Европе «же нечем их снабжать, снабжают одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами». При этом для поставок более серьезного вооружения, в том числе техники, нет ни ремонтной базы, ни специалистов.
«Это целый процесс, это просто так не сделаешь. И поэтому в эти коридоры просто идет не море, идут какие-то плевки, чтобы показать, что они не брошены, не оставлены, а по факту достатка в этом не будет», — отметил он.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».