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17 минут назад

Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году

Газета.Ru

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили рекордные $2 трлн долларов. При этом по объему расходов на военный сектор Россия заняла пятое место.

Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году
Фото: ТАССТАСС

Первые четыре места у США, Китая, Индии и Великобритании. Расходы США составили $801 млрд, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. C 2012 по 2021 годы США на 24% увеличили финансирование военных исследований и разработок, но сократив на 6,4% расходы на закупку вооружений. КНР потратила на оборону $293 млрд. Военные расходы Индии составили $76,6 млрд.

По подсчетам SIPRI, Великобритания в прошлом году выделила на оборону $68,4 млрд. Россия замыкает эту пятерку, увеличив военные расходы на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд.

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