Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили рекордные $2 трлн долларов. При этом по объему расходов на военный сектор Россия заняла пятое место.

Фото: ТАСС ТАСС

Первые четыре места у США, Китая, Индии и Великобритании. Расходы США составили $801 млрд, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. C 2012 по 2021 годы США на 24% увеличили финансирование военных исследований и разработок, но сократив на 6,4% расходы на закупку вооружений. КНР потратила на оборону $293 млрд. Военные расходы Индии составили $76,6 млрд.