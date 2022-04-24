В Польше испугались разрушения Россией НАТО «руками Варшавы»

Польский генерал Пётр Пытель выразил опасения, что Россия «разрушит НАТО» руками Варшавы. По его словам, ряд польских политиков якобы продвигают интересы Москвы, угрожая западным союзам, сообщает портал Onet.

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Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО, — уточнил бывший начальник армейской контрразведки.

Генерал уверен, что в настоящее время во многих отраслях экономики Варшава якобы находится под влиянием Москвы. Пытель также указал на обеспокоенность, которую вызывают идеи «создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу».