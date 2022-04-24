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24 минуты назад

Боец нацвардии Украины рассказал, как он сумел покинуть «Азовсталь»

Газета.Ru

Пленный боец нацвардии Украины рассказал «Известиям», как он смог покинуть завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Боец нацвардии Украины рассказал, как он сумел покинуть «Азовсталь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что осуществить это было трудно. Для побега из «Азовстали» нужно не только хорошо знать схему предприятия, но и обойти охранников и мины, указал военный.

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«Надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь?» — продолжил мужчина.

Он также сказал, что большая часть охранников являются членами украинского батальона «Азов»* (запрещен на территории России), а отбирают их по идеологическим принципам. Руководят охраной и занимаются контролем как раз представители «Азова», уточнил нацгвардеец.

По словам военного, совершить побег ему помогли его товарищи.

Экс-сотрудник «Азовстали» рассказал о возможных укрытиях украинских военных

«Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного «затрехсотило» (ранило — «Газета.Ru»), потом второго. Я сказал, что я наделаю тут горя. Я очень ему (одному из товарищей) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал: «хорошо», вышел и убежал», — добавил пленный.

Ранее бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах этого предприятия Александр Чуприн заявил, что украинские военные, заблокированные на территории «Азовстали», могли укрыться в толстолистовом цехе завода.

21 апреля президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его, объяснив это решение опасениями за жизни российских военных. Еще он поручил заблокировать промышленную зону предприятия так, «чтобы муха не пролетела».

Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации и денацификации соседней страны.

Армия,Владимир Путин,
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