Боец нацвардии Украины рассказал, как он сумел покинуть «Азовсталь»

«Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного «затрехсотило» (ранило — «Газета.Ru»), потом второго. Я сказал, что я наделаю тут горя. Я очень ему (одному из товарищей) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал: «хорошо», вышел и убежал», — добавил пленный.