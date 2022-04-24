Боец нацвардии Украины рассказал, как он сумел покинуть «Азовсталь»

Пленный боец нацвардии Украины рассказал «Известиям», как он смог покинуть завод «Азовсталь» в Мариуполе.
Он заявил, что осуществить это было трудно. Для побега из «Азовстали» нужно не только хорошо знать схему предприятия, но и обойти охранников и мины, указал военный.
«Надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь?» — продолжил мужчина.
Он также сказал, что большая часть охранников являются членами украинского батальона «Азов»* (запрещен на территории России), а отбирают их по идеологическим принципам. Руководят охраной и занимаются контролем как раз представители «Азова», уточнил нацгвардеец.
По словам военного, совершить побег ему помогли его товарищи.
«Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного «затрехсотило» (ранило — «Газета.Ru»), потом второго. Я сказал, что я наделаю тут горя. Я очень ему (одному из товарищей) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал: «хорошо», вышел и убежал», — добавил пленный.
Ранее бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах этого предприятия Александр Чуприн заявил, что украинские военные, заблокированные на территории «Азовстали», могли укрыться в толстолистовом цехе завода.
21 апреля президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его, объяснив это решение опасениями за жизни российских военных. Еще он поручил заблокировать промышленную зону предприятия так, «чтобы муха не пролетела».
Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации и денацификации соседней страны.