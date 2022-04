«Человек в воздушном бою будущего станет лишним»

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

На сегодняшний день один из немногих открытых официальных документов по тематике NGAD – Краткий справочный отчет ВВС для Конгресса США 2020 года (Summary of the Air Force Background Report for the US Congress 2020). Среди большого объема общих слов в отчете говорится, что в проекте ведутся исследования по пяти направлениям: новые двигатели, сетецентрические технологии (то есть постоянный обмен информацией), искусственный интеллект, кибероружие и оружие направленной энергии. Уточнений, что все это значит, в отчете не приводится.