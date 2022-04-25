Турция завершила первую фазу операции на севере Ирака

"Первая фаза завершена. Наши военные добрались до мест, куда должны были прибыть, и до территории, которую они будут контролировать. Нужно подчеркнуть, что захваченные цели - это первый этап этой стадии", - сказал он в интервью газете Hurriyet, опубликованном в ночь на понедельник.