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16 минут назад

Экс-сотрудник «Азовстали» рассказал о возможных укрытиях украинских военных

Газета.Ru

Украинские националисты, заблокированные на территории «Азовстали» в Мариуполе, могли укрыться в толстолистовом цехе завода. Об этом «Известиям» рассказал экс-начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах этого предприятия Александр Чуприн.

Экс-сотрудник «Азовстали» рассказал о возможных укрытиях украинских военных
Фото: ТАССТАСС

По его словам, под толстолистовым цехом есть «мощный» пешеходный подземный тоннель.

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«Прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники», — заявил бывший сотрудник «Азовстали».

Он предположил, что в этой части завода можно засесть и «переждать довольно мощные удары относительно безболезненно».

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«Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это все видно, что цельнолитые железобетонные конструкции», — продолжил Чуприн.

Он указал, что одна из таких конструкций имеется в толстолистовом цехе.

«Что касается людских коммуникаций между цехами, они все идут на нулевой отметке», — заявил эксперт.

Также он отметил, что находиться в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго. Там можно пересидеть даже ядерную зиму, добавил экс-работник предприятия.

21 апреля президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его, объяснив это решение опасениями за жизни российских военных. Еще он поручил заблокировать промышленную зону предприятия так, «чтобы муха не пролетела».

Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации и денацификации соседней страны.

Армия,Владимир Путин,
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