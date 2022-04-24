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12 минут назад

В РВСН рассказали об особенности баллистической ракеты «Сармат»

Газета.Ru

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нести несколько гиперзвуковых ударных блоков. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщает ТАСС.

Раскрыты особенности баллистической ракеты «Сармат»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам военного, у «Сармата» более мощный носитель, который отличается от «Авангарда», используемого при действующих ракетах.

«И он создавался в том числе для боевого оснащения «Авангарда» с учетом того, что их (гиперзвуковых боевых блоков) количества на этом комплексе может быть больше», — сказал он.

Каракаев добавил, что, с его слов, в мире нет аналогов «Сармату» из числа тех боевых комплексов, которые сейчас находятся на боевом дежурстве.

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Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый полк, который будет вооружен баллистическими ракетами «Сармат», планируется сформировать не позднее осени этого года.

Как сообщали в военном ведомстве, эти ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода». Отмечается, что «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника, и будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности.

Армия,Сергей Каракаев,Дмитрий Рогозин,РВСН,Роскосмос,
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