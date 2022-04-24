Раскрыты особенности баллистической ракеты «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нести несколько гиперзвуковых ударных блоков. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщает ТАСС.

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По словам военного, у «Сармата» более мощный носитель, который отличается от «Авангарда», используемого при действующих ракетах.

«И он создавался в том числе для боевого оснащения «Авангарда» с учетом того, что их (гиперзвуковых боевых блоков) количества на этом комплексе может быть больше», — сказал он.

Каракаев добавил, что, с его слов, в мире нет аналогов «Сармату» из числа тех боевых комплексов, которые сейчас находятся на боевом дежурстве.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый полк, который будет вооружен баллистическими ракетами «Сармат», планируется сформировать не позднее осени этого года.