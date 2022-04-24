В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая

Соединённые Штаты собираются противостоять системам ПВО России и Китая с помощью новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-249, передаёт издание The National Interest. Система станет ключевым элементом американского самолёта РЭБ EA-18G Growler и способна подавлять угрозу российских ЗРК С-400 и китайских HQ-9, говорится в статье. Отмечается, что разработка комплекса почти завершена.
AN/ALQ-249 новейшая разработка американской военно-промышленной компании Raytheon, которая служит источником помех для сигнала получаемых системами ПВО противника, по-простому такие системы называют «глушилками».
Эксперты, оценивая новинку, пришли к выводу, что проектирование, разработка идут по плану с выполнением всех требований к боевой технике. Это означает, что можно переходить к изготовлению, демонстрации и испытаниям, — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, эксперты полагают, что после внедрения AN/ALQ-249 методы радиоэлектронной борьбы потерпят серьёзные изменения.