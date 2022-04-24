В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
57 минут назад

В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая

News.ru

Соединённые Штаты собираются противостоять системам ПВО России и Китая с помощью новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-249, передаёт издание The National Interest. Система станет ключевым элементом американского самолёта РЭБ EA-18G Growler и способна подавлять угрозу российских ЗРК С-400 и китайских HQ-9, говорится в статье. Отмечается, что разработка комплекса почти завершена.

В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

AN/ALQ-249 новейшая разработка американской военно-промышленной компании Raytheon, которая служит источником помех для сигнала получаемых системами ПВО противника, по-простому такие системы называют «глушилками».

Эксперты, оценивая новинку, пришли к выводу, что проектирование, разработка идут по плану с выполнением всех требований к боевой технике. Это означает, что можно переходить к изготовлению, демонстрации и испытаниям, — говорится в сообщении.

В США рассказали о «переоцененности» российских С-400

Согласно информации издания, эксперты полагают, что после внедрения AN/ALQ-249 методы радиоэлектронной борьбы потерпят серьёзные изменения.

Армия,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители