Раскрыты детали новой поставки оружия из Британии на Украину

Британские власти планируют направить Украине 45 тыс. артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники.
По данным газеты, на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят на Украину, передает «Интерфакс».
Отмечается, что AS-90 вооружены 155-мм орудием c дальностью стрельбы 24 км. Максимальный темп стрельбы составляет три выстрела за десять секунд.
Daily Express напомнило, что США решили направить Украине 72 буксируемых гаубицы и 144 тыс. снарядов.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы, поставки которых анонсировало Минобороны Британии, станут законными целями ВС России в случае их попадания на Украину.