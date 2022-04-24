Раскрыты детали новой поставки оружия из Британии на Украину

Британские власти планируют направить Украине 45 тыс. артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники.

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По данным газеты, на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят на Украину, передает «Интерфакс».

Отмечается, что AS-90 вооружены 155-мм орудием c дальностью стрельбы 24 км. Максимальный темп стрельбы составляет три выстрела за десять секунд.

Daily Express напомнило, что США решили направить Украине 72 буксируемых гаубицы и 144 тыс. снарядов.