Восемь матросов с крейсера "Москва" завершают лечение

"О вас переживают и помнят, - приводится в сообщении обращение губернатора к морякам. - Только мне лично ежедневно пишут десятки севастопольцев, которые интересуются вашей судьбой. И, конечно, я не мог в этот светлый день не прийти к вам, не поздравить".