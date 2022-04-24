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10 минут назад

Восемь матросов с крейсера "Москва" завершают лечение

ТАСС

Легкораненые матросы с крейсера Черноморского флота "Москва" проходят лечение в Севастополе, вскоре восемь моряков вернутся в строй, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе губернатора Севастополя.

Восемь матросов с крейсера "Москва" завершают лечение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил госпиталь министерства обороны в Омеге. Сейчас здесь проходят восстановление легкораненые бойцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. В том числе завершают лечение восемь матросов гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Москва". <...> Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления", - говорится в сообщении.

Крейсер «Москва» затонул

Отмечается, что вскоре моряки смогут вернуться к службе. Сейчас у них хорошее самочувствие.

"О вас переживают и помнят, - приводится в сообщении обращение губернатора к морякам. - Только мне лично ежедневно пишут десятки севастопольцев, которые интересуются вашей судьбой. И, конечно, я не мог в этот светлый день не прийти к вам, не поздравить".

В Минобороны России сообщали, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль затонул при буксировке в пункт назначения.

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ в 1982 одуг. В начале 1990-х годов корабль мог попасть под списание, но вернулся в строй в 1999 году. В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море.

Армия,Михаил Развожаев,Минобороны России,
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