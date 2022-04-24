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16 минут назад

КНДР заявила об обретении «неуязвимой военной мощи»

Елена Прошина

Государственное агентство КНДР KCNA сообщило накануне военного парада, что страна обрела «неуязвимую мощь, на которую никто не может посягнуть, и которую мир не может оставить без внимания». Об этом пишет News.ru со ссылкой на Reuters.

КНДР заявила об обретении «неуязвимой военной мощи»
Фото: кадр видеокадр видео

«Оборонительный и наступательный потенциал северокорейской армии справится с любыми современным противостояниями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный парад будет посвящен 90-летней годовщине создания Корейской Народно-революционной армии. В нем примут участие порядка 20 тыс. военнослужащих. Кроме того, будут представлены новейшие виды военной техники, в том числе, различные ракеты.

Издание напоминает, что Северная Корея стала на постоянной основе проводить испытания баллистических ракет средней и малой дальности. Это вызывает опасения и недовольство у Южной Кореи и Японии.

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