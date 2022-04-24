СМИ узнали, какое оружие Британия поставит Украине

Великобритания в рамках военной помощи Украине поставит Киеву 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155-мм, а также десятки тысяч снарядов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Фото: WIkimedia Commons WIkimedia Commons

«Прошлой ночью источники подтвердили, что на этой неделе Великобритания поставит в Польшу 45 тысяч бризантных снарядов вместе с самоходными гаубицами AS-90», - сообщает издание.

Отмечается, что специалисты обучат украинских военных особенностям эксплуатации данной техники на территории Польши, и только затем она будет направлена на Украину.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским очередной этап помощи Киеву.