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24 минуты назад

СМИ узнали, какое оружие Британия поставит Украине

Елена Прошина

Великобритания в рамках военной помощи Украине поставит Киеву 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155-мм, а также десятки тысяч снарядов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Express.

СМИ узнали, какое оружие Британия поставит Украине
Фото: WIkimedia CommonsWIkimedia Commons

«Прошлой ночью источники подтвердили, что на этой неделе Великобритания поставит в Польшу 45 тысяч бризантных снарядов вместе с самоходными гаубицами AS-90», - сообщает издание.

Отмечается, что специалисты обучат украинских военных особенностям эксплуатации данной техники на территории Польши, и только затем она будет направлена на Украину.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским очередной этап помощи Киеву.

Речь шла о поставках тяжелой техники, а также о некой «будущей обновленной системе безопасности».

Армия,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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