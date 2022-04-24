Италия увеличит объем военной помощи Украине

Итальянские власти готовят новый, третий по счету, декрет об оказании военной помощи Украине, которая будет включать более мощные вооружения. Как пишет в воскресенье газета Corriere della Sera, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) и системах ПВО.

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По данным издания, данный пакет будет согласован с союзниками на предстоящей во вторник встрече на военной базе НАТО Рамштайн в Германии. Среди возможных вооружений называются зенитные комплексы SIDAM 25, установленные на шасси американских БТР M113. Как уточняется, они находятся уже в резерве итальянских ВС. Украине также могут быть поставлены крупнокалиберные САУ PzH 2000 немецкого производства.

Как отмечается, окончательный список вооружений останется засекреченным, как и в предыдущих случаях. Однако известно, что до сих пор итальянцы ограничивались поставками на Украину минометов и обмундирования. Corriere della Sera пишет, что Генштаб страны может не одобрить направление какого-то типа оружия.