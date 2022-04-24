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45 минут назад

Турция создаст центр производства систем ПВО

Елена Прошина

Турция создаст центр производства систем ПВО. Он будет построен на территории Башкентской промышленной зоны, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Star.

Турция создаст центр производства систем ПВО
Фото: ReutersReuters

Проект планируется осуществить на базе оборонной компании ASELSAN. Центр будет включать различную передовую инфраструктуру для производства систем противовоздушной и ракетной обороны.

Компания намерена тестировать системы ПВО в период разработки, а также приступить к серийному выпуску.

В минувшем январе сообщалось, что подразделения ПВО Турции получили модернизированный зенитный комплекс малой дальности HISAR O+. Это новая система турецкой разработки, которая может перехватывать цели на дальности до 25 километров.

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