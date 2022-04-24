Турция создаст центр производства систем ПВО. Он будет построен на территории Башкентской промышленной зоны, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Star.

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Проект планируется осуществить на базе оборонной компании ASELSAN. Центр будет включать различную передовую инфраструктуру для производства систем противовоздушной и ракетной обороны.

Компания намерена тестировать системы ПВО в период разработки, а также приступить к серийному выпуску.