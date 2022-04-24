Шольц объяснил поставки Украине советского оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украину поставляется старая советская военная техника, поскольку вооруженные формирования Киева не могут быстро переучиться и использовать западное оружие. Об этом Шольц заявил в интервью Der Spiegel.

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Канцлер отметил, что Киеву надо использовать технику оперативно, «без длительной подготовки, дополнительной логистики и без солдат из наших стран».

«Быстрее всего это можно сделать, используя оружие из бывших советских запасов, с которым украинцы хорошо знакомы», - сказал Шольц.

Он добавил, что Германия не может передать все свои арсеналы Киеву, поскольку это навредит ее собственной безопасности.

"Больших запасов «лишнего» оружия в ФРГ просто нет", - сказал Шольц.

Он также считает, что украинский кризис и военная помощь киевскому режиму дадут толчок военно-промышленному комплексу Германии для изготовления нового оружия.