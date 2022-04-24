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41 минуту назад

Шольц объяснил поставки Украине советского оружия

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украину поставляется старая советская военная техника, поскольку вооруженные формирования Киева не могут быстро переучиться и использовать западное оружие. Об этом Шольц заявил в интервью Der Spiegel.

Шольц объяснил поставки Украине советского оружия
Фото: ReutersReuters

Канцлер отметил, что Киеву надо использовать технику оперативно, «без длительной подготовки, дополнительной логистики и без солдат из наших стран».

«Быстрее всего это можно сделать, используя оружие из бывших советских запасов, с которым украинцы хорошо знакомы», - сказал Шольц.

Он добавил, что Германия не может передать все свои арсеналы Киеву, поскольку это навредит ее собственной безопасности.

"Больших запасов «лишнего» оружия в ФРГ просто нет", - сказал Шольц.

Он также считает, что украинский кризис и военная помощь киевскому режиму дадут толчок военно-промышленному комплексу Германии для изготовления нового оружия.

Ранее большинство жителей ФРГ заявило, что недовольно действиями Шольца в контексте украинского кризиса.

Армия,Олаф Шольц,
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